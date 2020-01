Simone de Beauvoir i el problema de la dona

En desacord amb la frase que heu portat al titular: "El problema de la dona sempre ha estat un problema d'homes".



Això estava fet en un temps que els masclisme existia. Però com que jo ho conec des de molt abans que ella morís, afirmo que el problema de la dona és problema de tots. El masclisme era tradició que assumien tots per igual. Homes i dones. I en contra del victimisme que fan ara les supremacistes, el masclisme perjudicava molt a l'home. Probablement, en conjunt més a l'home a que la dona.

El masclisme considerava la dona sagrada i feble d'esperit, per tant considerava de molt més covard picar, insultar o matar una dona que no pas un home (està en contradicció amb el què ens volen colar ara per masclisme, això dels maltractaments. És delinqüència, no masclisme)

Com que la considerava dèbil, als països masclistes es condemnava més la mort d'una dona que la d'una home. Els maltractaments d'una dona que d'un home.

El masclisme deia que els treballs durs o perillosos no son de dones. (Durs, no pas de força) Per exemple pescador (fred, calor, mareig, no dormir, etc), el treball en mines, el treball de carreteres de sol a sol o amb un fred que pela. Per això sempre han mort molts més homes que dones.

També la guerra i l'exèrcit. Es considerava una cosa de massa risc per les dones i per tant qui mor i sofreix és l'home.

Molts més desavantatges que no explico per no allargar-me.