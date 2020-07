Foto: SantiMB.Photos

El poeta Salvador Espriu va néixer el 10 de juliol de 1913 a Santa Coloma de Farners i va morir el 22 de febrer de 1985 a Barcelona. L'any 1963 es va gravar recitant Amb música ho escoltaries potser millor, un dels pocs poemes en què l'escriptor s'obre i parla de la duresa i la fragilitat de l'amor. El músic Toni Xuclà, al disc Espriu en pròpia veu (Picap), ha recuperat l'enregistrament i amb la guitarra acompanya la seva veu.Et diré sempre la veritat.I si et parlo tan sovint de la mevaquotidiana, solitària mort,i amb cruel accent carregoaquesta única síl·labadel meu petit saber,és sols perquè m'agradaria que sentissisdintre teu, ben endins, on acabael fred camí al teu darrer sepulcre,com humilment, silenciós,t'estimo.Veus? El suau vent a l'herba,i tu i jo, una dona i un home,i tots els noms de tan fràgil bellesa,i aquesta tarda per a nosaltrespotser immortal.Però no vols endevinar mai als meus ullsqui soc jo, com soc jo i ara m’omplesde buida, densa, sorollosaargila de paraules,fins a fer-ne un insalvable mur,aquest curt pasque ja del tot em separade tu.