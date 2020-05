Foto: Karol Franks

Poema IV de Set poemes d'aniversari del llibre Estimada Marta de Miquel Martí i Pol.No t'ennueguis amb records. Set clausbarren set portes. Saps prou bé què hi hadarrere cadascuna per tornar-hiamb el pretext d'enyors o negligències.No s'esmena la vida ja viscudai aquest crepuscle de balaix desvetllanoves veus que vulneren tots els límits.Guarda la trista borra dels secretsal fons obscur de qualsevol butxaca.Que no t'exclogui el vent dels seus combatsni la mar, dels seus ocis. Per colrar-tede nou la pell hauràs d'obrir finestres.No sentis massa pietat de tu.Llença les claus i aprèn-te més encara.