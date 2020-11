Eblouie par la nuità coup de lumière mortelle.A frôler les bagnoles les yeuxcomme des têtes d'épingle.J't'ai attendu 100 ans dansles rues en noir et blanctu es venu en sifflant.Eblouie par la nuità coup de lumière mortelle.A shooter les canettesaussi paumée qu'un navireSi j'en ai perdu la têtej't'ai aimé et même pire.tu es venu en sifflant.Eblouie par la nuità coup de lumière mortelle.Faut-il aimé la vieou la r'garder juste passer?De nos nuits de fumetteil ne reste presque rienque des cendres au matin.Dans ce métro rempli des vertiges de la vieA la prochaine station, petit europeen.Mets ta main descend-la au dessous de mon coeur.Eblouie par la nuit à coup de lumière mortelleun dernier tour de piste avec la mort au boutj't'ai attendu 100 ans dans les rues en noir et blanc.Tu es venu en sifflant.