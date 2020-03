Un pont cap a tu

El que mostrem, el que amaguem. El que ens fa sentir vius, el que ens enterra. Les distàncies que ens separen, els detalls que ens apropen més que mai. Entre extrems i ben a tocar de la vida. Així són les il·lustracions amb què el dissenyador gràfic Faried Omarah mira i interpreta el món.Repressió.

Junts.Fes el salt.I construeixles teves alesa mesura que caiguis.Maiesperisalgúaltrepercompletarla tevavida.Les cosesmés boniquessempre estanamagades.Veritat.Mentida.El seu cor era com unparaigua per a dos.Encaraestàsamagaten algun llocal fonsde lamevament.Valoro el que un petit gest pot fer.La llibertat és un estat de la ment.Manté el teu cap alerta.Ves tan lluny com no puguis.Construeix un pont.