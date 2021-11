14 aventures de Jep i Fidel

Nou-centes trenta-tres pàgines i una mateixa parella: Jep i Fidel. Si parlem de la revista Cavall Fort i de Josep Maria Madorell (nascut el 7 de novembre del 1923 a Molins de Rei, on va morir l’1 de febrer del 2004) és inevitable pensar en gairebé el miler d’aventures que hi va dibuixar a la contraportada.



“Des de ben petit ja feia dibuixos: a la carta dels Reis, a les felicitacions, feia novel·les dibuixades… I en sabia molt! Com que a la seva època no hi havia ni televisió, ni tauletes, ni ordinadors, es va inventar una manera d’entretenir la gent: feia còmics d’aventures i els posava a l’aparador de la botiga de les seves tietes. Així, cada setmana, la gent hi anava per saber com continuava la història!”



Ho explicava l’escriptor Joaquim Carbó en un article publicat arran dels deu anys de la mort del dibuixant. Després que marxés d’aquest món van poder-ne publicar durant dos anys més, perquè van trobar en un calaix del seu estudi, perfectament dibuixades, més de quaranta pàgines noves a les quals només faltava posar color perquè anessin directament a impremta. Recordem i homenatgem Madorell revivint 14 tires còmiques que ens han cedit Cavall Fort i els seus hereus.

1. Agost de 1966 (número 73).

© Cavall Fort i hereus de Josep M. Madorell



2. Gener de 1979 (número 395).

© Cavall Fort i hereus de Josep M. Madorell



3. Setembre del 1979 (número 411).

© Cavall Fort i hereus de Josep M. Madorell



4. Maig de 1983 (número 500).

© Cavall Fort i hereus de Josep M. Madorell



5. Maig de 1984 (número 523).

© Cavall Fort i hereus de Josep M. Madorell



6. Juny de 1984 (número 525).

© Cavall Fort i hereus de Josep M. Madorell

7. Setembre de 1986 (número 579).

© Cavall Fort i hereus de Josep M. Madorell



8. Març de 1987 (número 591).

© Cavall Fort i hereus de Josep M. Madorell



9. Agost de 1990 (número 673-674).

© Cavall Fort i hereus de Josep M. Madorell



10. Febrer de 1991 (número 685).

© Cavall Fort i hereus de Josep M. Madorell



11. Octubre del 1991 (número 701).

© Cavall Fort i hereus de Josep M. Madorell



12. Juliol del 1994 (número 768).

© Cavall Fort i hereus de Josep M. Madorell



13. Febrer de 1995 (número 782).

© Cavall Fort i hereus de Josep M. Madorell



14. Febrer de 1997 (número 829).