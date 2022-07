Aquest estiu, descobreix el patrimoni cultural de Catalunya

Roca dels Moros (el Cogul, les Garrigues) Foto: Generalitat de Catalunya

A l’estiu, museus, monuments i jaciments de la Generalitat de Catalunya s’omplen de més d’un centenar de propostes culturals per a tots els públics. Escenaris únics i singulars acullen activitats culturals per a tota mena de públic que tingui ganes de viure noves experiències en llocs plens d’història. Des de visites guiades i teatralitzades, festivals i cicles de concerts en escenaris monumentals, fins a activitats familiars, rutes i escapades, us convidem a descobrir 14 propostes (podeu consultar l’agenda completa al web) que combinen el patrimoni cultural i natural.



1. Visita guiada al Conjunt monumental de Centcelles

Diumenges del 3 de juliol al 18 de setembre, a les 12 h, Constantí.

El Conjunt monumental de Centcelles, un monument clau de l’art paleocristià, que forma part del conjunt arqueològic de Tàrraco declarat Patrimoni Mundial. Una visita per observar un dels mosaics de cúpula de temàtica cristiana més antic del món romà, en el qual s’hi representen setze escenes de l’Antic i del Nou Testament, escenes de cacera i la representació de les estacions de l’any. Centcelles encara amaga molts enigmes per resoldre. Quan es va construir? Per a què? Quin és el veritable significat del mosaic? Una visita per intentar descobrir algun d’aquests misteris.



2. Vida i mort a Tàrraco

Dijous del 7 de juliol al 15 de setembre, a les 19 h, Tarragona.

Itinerari guiat per la Necròpolis Paleocristiana de Tarragona i les restes arqueològiques conservades al centre comercial Parc Central, per conèixer quina va ser l’evolució d’uns dels suburbis de Tàrraco, on trobem un dels conjunts funeraris més importants de l’Imperi romà, i quines activitats s’hi desenvolupaven.



3. Les tombes reials de Santes Creus

Dissabtes 23 de juliol, 6 i 20 d’agost, a les 17:30 h, Aiguamúrcia.

Una visita per conèixer el Panteó Reial del monestir de Santes Creus i endinsar-se en els aspectes més desconeguts dels reis Pere el Gran i Jaume II el Just, i de la reina Blanca d’Anjou, que hi estan enterrats. Els visitants descobriran què menjaven, com anaven vestits o què signifiquen les figures i imatges de les seves tombes. Les places son limitades i les entrades tenen un cost de 10 € (adults), 6 € (de 8 a 16 anys). Els menors de 8 anys poden entrar gratuïtament.



4. Un tast pel mil·lenari a Sant Pere de Rodes

21 i 28 de juliol i dijous d’agost, a les 19:30h; 1 de setembre a les 19 h, Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes.

Una proposta per endinsar-se dins l’atmosfera dels records amb tast de tres vins de la DO Empordà inclòs. Un mil·lenni d’esdeveniments i vivències al monestir de Sant Pere de Rodes: la mentalitat de l’època, la por al judici final, l’aproximació de la gent a la fe cristiana, coneixent tota la vida que es movia al voltant d’un acte de consagració. L’entrada a l’activitat (que inclou la visita, el tast de vins i una copa de regal) té un cost de 15 € i les places són limitades.



5. Vespres d’estiu al Castell d’Olèrdola

Dissabtes 30 de juliol i 6 d’agost, a les 19 h, Castell d’Olèrdola.

Per gaudir dels capvespres d’estiu al conjunt històric d’Olèrdola d’una manera diferent: passejades guiades, un escape room especial, l’observació dels estels, espectacles musicals, i el gaudi de la posta del sol rere el paisatge penedesenc, enmig d’un mosaic ataronjat i rogenc. El 30 de juliol, el concert serà a càrrec de Txell Sota, que presentarà el disc Amor casa, i el 6 d’agost serà el torn del María Esteban Quintet amb l’espectacle Voces Veladas. L’entrada, que dona accés a totes les activitats de la jornada, té un cost de 5 € i cal reservar-la prèviament a través del web.



6. La maledicció del Temple d’Asclepi

Dimarts 2, 9, 16, 23 i 30 d’agost, a les 11 h, MAC-Empúries.

Una terrible amenaça ha fet tancar les portes del temple d’Asclepi i els sacerdots necessiten ajuda urgentment. Una gimcana adreçada a famílies amb infants de 6 a 12 anys que hauran de respondre preguntes, resoldre enigmes i repassar els racons de la ciutat grega per salvar a la ciutat. Les places són limitades i l’entrada té un cost de 5 € (infants), els adults han d’adquirir l’entrada general del museu.



7. Scape Room a Vilabertran

Dimecres 3 i 31 d’agost, a les 19 h, Vilabertran.

Blanca d’Anjou ha perdut el seu amulet màgic de camí a la Canònica de Vilabertran, lloc on es casarà amb Jaume el Just, aliança la qual, posarà fi al conflicte de Sicília. Sense aquest amulet Blanca se sent insegura i no es vol casar. Li ha caigut pel camí? Ha estat un robatori? Una activitat pensada per a famílies amb mainada de 4 a 12 anys que, plegats, hauran de treure’n l’entrellat. Les entrades són limitades i tenen un cost de 8 € (adults) i 5 € (infants).



8. Ruta Josep Pla a Ullastret

Diumenge 7 d’agost, a les 12 h, Ullastret.

La Ruta Josep Pla, una proposta conjunta entre el MAC-Ullastret i la Fundació Josep Pla per explorar la relació de l’escriptor amb el jaciment arqueològic d’Ullastret i amb el món de l’arqueologia. Una ruta literària que apropa el públic a la realitat de les primeres excavacions, en un indret excepcional de la geografia catalana, a través de la força mitificadora de la paraula. L’entrada té un cost de 4 € (els menors de 8 anys hi poden participar gratuïtament) i cal reservar plaça prèviament.



9. Girona Monàstica

Dissabte 13 d’agost, a les 11 h, Monestirs de Sant Pere de Galligants i Sant Daniel.

Sant Pere de Galligants i Sant Daniel, encontres i desencontres de dos monestirs Benedictins és una proposta per descobrir les històries que ens acostaran a la realitat dels dos dos monestirs benedictins de la ciutat de Girona. Separats 700 metres l’un de l’altre, tots dos organitzats segons la Regla de Sant Benet, amb uns punts en comú i, alhora, unes notables diferències que han marcat la singularitat de cadascun d’ells. Les places són limitades, cal fer reserva prèvia i l’entrada té un cost de 5 €.



10. Vestigis del Cogul, amb Joma i Silvia Nogales

Divendres 19 d’agost, a les 19 h, Conjunt rupestre de la Roca dels moros – El Cogul.

Després de l’èxit amb l’espectacle “Altamira, ancestral i màgica”, seleccionada pel Ministeri de Cultura per al programa MUSAE. Música als museus estatals, Silvia Nogales i Joma tornen amb “Vestigis del Cogul”, un concert pictòric on el dibuix sorgeix en constant diàleg amb la música de Llobet, Falla o Brouwer, i en el qual es trena la història dels nostres avantpassats sobre les petjades ancestrals, pinzellades de ritus i tradicions. Entrada gratuïta i aforament limitat.



11. Festival Eufònic

Diumenge 21 d’agost, a les 19 h, Castell de Miravet.

L’Eufònic és el festival al voltant de les arts sonores, visuals i digitalperformatives que se celebra a Terres de l’Ebre. Enguany celebra la seva onzena edició i porta al Castell de Miravet les actuacions d’Ölivia Musyk, duet format per la Clàudia Balletbó (veu) i la Isabel Archs (violí i piano), i Ulla Strauss, artista de Philadelphia i una de les artesanes més inspirades de la música ambient contemporània. L’accés als dos concerts és gratuït.



12. Passejada espiritual per Escaladei. Una experiència musical

Divendres 26 d’agost, 18 h, Cartoixa d’Escaladei.

En aquesta proposta, el Grup ReBla’T recull l’espiritualitat de la música de J.S Bach i la mostra en diferents espais de la Cartoixa d’Escaladei a través de la interpretació d’algunes de les seves obres més íntimes. Un passeig per trobar la música del geni alemany, per trobar-se a un mateix, per gaudir de la música de J.S. Bach. Entrada: 15 €.



13. Festival A 2 metres a la Ciutat ibèrica del Molí d’Espígol

Dissabte 3 de setembre, a les 17 h, Tornabous.

L’a2m és un festival itinerant que convida a descobrir espais singulars i oberts dels pobles del Tarròs, la Guàrdia d’Urgell i Tornabous, una oportunitat per conèixer d’una manera diferent el patrimoni arqueològic, arquitectònic i natural dels municipis. A la Ciutat Ibèrica del Molí d’Espígol actuaran Esther, La Maria i Selektah Elektra. L’entrada té un cost de 2 € i no cal reservar entrada.



14. Ginestà al Castell de Cardona

Diumenge 4 de setembre, a les 19 h, Castell de Cardona.

Concert de clausura del Cicle Espais amb actuació de Ginestà, grup de música format pels germans Júlia Serrasolsas i Pau Serrasolsas, del barri de Sant Andreu de Palomar de Barcelona. Les seves cançons barregen estils de música pop, sons experimentals i folk i, al Castell de Cardona, presentaran el seu últim disc, Suposo que l’amor és això.