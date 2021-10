Jean Prouvé, la mirada creativa i social

Jean Prouvé, Casa Tropique, tipus B, 1949. Col·lecció Centre Pompidou, París, Musée national d’art moderne-Centre de création industrielle. Donació de la Família Prouvé © Jean Prouvé, VEGAP, Barcelona, 2021.

Catorze recomana L’univers de Jean Prouvé, retrospectiva que, fins al 31 d’octubre de 2021, el CaixaForum Barcelona dedica al ferrer, constructor, dissenyador i enginyer francès i autor d’alguns dels edificis i peces més emblemàtics del disseny industrial del segle XX.

L’exposició reuneix dibuixos, maquetes, mobiliari, arxius escrits i fotogràfics, i elements arquitectònics de Jean Prouvé (París, 1901 – Nancy, 1984), des dels seus inicis com a ferrer, les primeres feines amb arquitectes moderns com Robert Mallet-Stevens, Le Corbusier i Pierre Jeanneret, fins a les seves creacions de mobiliari per a comunitats i els seus edificis prefabricats més coneguts com la Maison Métropole o la Maison des Jours Meilleurs. Al capdavant de la seva empresa, treballa enfocat en un objectiu: la industrialització de la construcció i la producció en sèrie amb finalitats socials.

Exposició L’univers de Jean Prouvé. Arquitectura / Indústria / Mobiliari a CaixaForum Barcelona.

L’univers de Prouvé és el taller, el treball en equip, el domini de les tècniques, la passió pels materials, la col·laboració amb els arquitectes, el fet de compartir-ho amb els seus estudiants d’enginyeria i l’ambició de crear productes per al nombre més gran de persones possible. L’exposició ha sigut possible amb la col·laboració del Centre Pompidou que, gràcies a una donació de la família, ha conservat els arxius de Jean Prouvé i moltes de les seves obres formen part de les col·leccions d’arquitectura i disseny del Centre.

Què: L’univers de Jean Prouvé.

On: al CaixaForum Barcelona (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, Barcelona).

Quan: fins al 31 d’octubre de 2021.

Més informació.