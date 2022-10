Foto: galaxies and hurricanes



Covava l’ou de la mort blanca

sota l’aixella, arran de pit

i cegament alletava

l’ombra de l’ala de la nit.

No ploris per mi mare a punta d’alba.

No ploris per mi mare, plora amb mi.



Esclatava la rosa monstruosa

botó de glaç

on lleva el crit.

Mare, no ploris per mi, mare.

No ploris per mi mare, plora amb mi.



Que el teu plor treni amb el meu la xarxa

sota els meus peus vacil·lants

en el trapezi

on em contorsiono

agafada a la mà de l’esglai

de l’ombra.



Com la veu del castrat

que s’eleva fins a l’excés de la

mancança.

Des de la pèrdua que sagna

en el cant cristal·lí com una deu.

La deu primera, mare.