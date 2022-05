El pitjor enemic

Foto: Nik Shuliahin

“Cuantas veces, en medio de un brote, he mirado al balcón y lo he visto tan cercano; ni siquiera haría falta una silla; solo un salto me separa del aire limpio o el fin; es un cuarto piso, la altura es suficiente.”



De la mateixa manera que Emil Cioran va dir que escriure En las cimas de la desesperación li va permetre alliberar-se dels pensaments recurrents de malenconia, soledat i sofriment, i que això l’havia salvat del suïcidi, Eloy Fernández Porta, a l’assaig Los brotes negros. En los picos de ansiedad (Anagrama), fa un exercici literari autoreferencial que m’ha fet pensar el mateix.



Amb una clarividència i capacitat d’anàlisi absolutament memorables, Fernández Porta narra en primera persona un trastorn d’ansietat prolongat amb les conseqüències físiques, psicològiques i de relació amb els altres que li ha provocat. Un autoretrat clínic de com en els pics de l’ansietat, la sensació de tenir el cap ple de termites i a punt de rebentar el deixaven en un estat de plors i d’anorreament dolorosíssim. Sense floritures ni metàfores, fa una anàlisi devastadora de com la salut mental es pot trencar i deixar l’individu en un estadi proper a la indigència. L’addicció al treball, la falta de diagnòstic precoç de depressió a la infantesa i adolescència i les teràpies inadequades van de bracet amb el desamor, les rèmores familiars i les condicions laborals que hem d’afrontar.

Les reflexions, els mails a la seua psicòloga conductista i les anotacions a manera de dietari ens permeten copsar el totum revolutum que han conduït l’autor d’aquesta petita joia literària a patir dels seus brots negres. Microhistòria per entendre la macrohistòria.

L’autor és un intel·lectual brillant que veu com el seu cap es converteix en el seu pitjor enemic, i li demana: “No hagas eso, cabeza. Por favor”. “Para, por favor! Por favor!” Que pensa en l’autotrepanació per alliberar-se de la pressió cerebral que sent. I que, malgrat aquest dolor, és capaç de dir: “¿Desbloquearme? ¿Para qué? ¿para volver a ser mano de obra barata en la mísera industria del Saber y de las Artes? ¿para que unas cuantas instituciones insolventes se repartan las últimas mollejas de este cerdo fraco y gris?“





