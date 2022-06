El Premi BBVA Sant Joan queda desert

L’escriptora Roser Caminals va ser la guanyadora de la darrera edició del Premi Foto: Berta Tiana

La 42a edició del Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana ha quedat deserta. Tot i superar per segon any consecutiu el rècord d’obres admeses, aquesta és la sisena ocasió en què el jurat declara no adjudicat el premi, que convoca la Fundació Antigues Caixes Catalanes amb el suport de BBVA, al llarg dels seus 42 anys d’història. Amb anterioritat van quedar desertes les edicions dels anys 1987, 1991, 2002, 2007 i 2019.

El jurat, format per Carme Riera, Najat El Hachmi, Valèria Gaillard, Francesc Serés i Roser Caminals, guanyadora de la darrera edició del Premi, després de fer les oportunes deliberacions ha decidit, per majoria, no adjudicar el premi. La decisió del es fonamenta en el dret de no adjudicar el premi que li atorguen les seves bases, que determinen el procediment per arribar al veredicte: “El Jurat segueix el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que esdevé la guanyadora. Si el Jurat creu, tanmateix, que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per ser publicada, el premi pot no ser adjudicat. En cap cas el premi es fracciona”.

En aquetsa edició, que ha superat per segon any consecutiu el rècord d’obres admeses, optaven al premi 113 originals de diferents gèneres de prosa literària, entre els quals han predominat les novel·les (94), seguides de 9 reculls de narracions, 3 memòries i biografies, 3 dietaris, 2 llibres de viatge i 2 assajos. Malgrat que el jurat ha decidit no premiar cap de les aspirants, reconeix els mèrits parcials d’algunes de les obres que han passat a la deliberació final.

El Premi BBVA Sant Joan és un dels més ben dotats de les lletres catalanes amb un premi de 35.000 euros lliures d’impostos als quals cal sumar els drets d’autor de la publicació. El guardó va ser instituït el 1981 per l’Obra Social de Caixa Sabadell. Ara la Fundació Antigues Caixes Catalanes impulsa i dona continuïtat al premi mantenint viva la finalitat que l’inspirà: fomentar la lectura i l’escriptura en català.

El palmarès del guardó, des de la seva creació, és una prova del paper que ha jugat en la literatura catalana moderna i de la seva influència en la projecció d’autors que, en alguns casos amb una trajectòria incipient, han vist consolidada la seva posició a través del premi. Entre els darrers guanyadors del Premi, podem trobar noms com: Roser Caminals (darrera guardonada amb l’obra Garbo Parla), Albert Forns, Gemma Lienas, Rafael Vallbona, Carme Riera, Najat El Hachmi, Baltasar Porcel, Jordi Coca, Joan Barril, Andreu Martín, Ada Castells o Melcior Comes, entre d’altres.