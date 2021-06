Roser Caminals guanya el Premi BBVA Sant Joan

Foto: Berta Tiana

La professora de literatura Roser Caminals (Barcelona, 1956) és la guanyadora del 41è Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana amb l’obra Garbo parla. L’obra, declarada com a guanyadora entre les 109 rebudes a concurs, la xifra més alta de candidates presentades en tota la història del Premi, és una novel·la amb un protagonista únic, l’agent secret barceloní Joan Pujol i Garcia, àlies Garbo, que va jugar un paper decisiu a la Segona Guerra Mundial. El jurat, integrat per Jordi Coca, Valèria Gaillard, Najat El Hachmi, Carme Riera i Albert Forns, ha justificat la seva decisió “per l’alta qualitat, la manera brillant de defugir els tòpics del gènere a través de la complexitat dels personatges i la solidesa estructural de la novel·la”. Garbo parla arribarà a les llibreries al setembre publicada per Edicions 62 i serà presentada a La Setmana del Llibre en Català.

El Premi BBVA Sant Joan, convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes amb el suport de BBVA, és un dels més ben dotats de les lletres catalanes: 35.000 euros lliures d’impostos als quals cal sumar els drets d’autor de la publicació. El veredicte es va fer públic el dimarts 29 de juny en un acte al Saló Modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell presidit per la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs.



Una edició amb participació rècord

Aquesta edició del Premi BBVA Sant Joan marca un rècord de participació amb 109 originals presentats, sis dels quals han arribat a les deliberacions finals: El pòsit i els dies (lema), de Núria Coulibaly (pseudònim); Abril, de Marc Tomàs (pseudònim); Sobre la neu blanca i pura, de Tobies Ot (pseudònim); Les distorsions del caràcter (lema), de Magda Subirós (pseudònim); i El desobedient (lema), d’Astarot (pseudònim).

Entre les 109 obres rebudes a concurs han predominat les novel·les, amb noranta originals, seguides de tretze reculls de narracions, dues memòries, dos llibres de divulgació, un dietari i un llibre de viatges. Setanta-quatre originals procedeixen de la demarcació de Barcelona, nou de Girona, sis de Lleida i cinc de Tarragona. També s’han presentat vuit obres des de la Comunitat Valenciana, quatre procedents de les Illes Balears, una d’Astúries i dues arribades dels Estats Units.