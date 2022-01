Recordem T. S. Eliot amb el seu poema Little Gidding, traduït per Àlex Susanna, i inclòs en en el llibre Quatre quartets, editat per Viena.



Il·lustració: Bahman FarzadOrozco



El que diem començament és tot sovint el final

i arribar al final és arribar a un començament.

El final és el lloc des d’on comencem. I cada frase

i oració correcta (on cada mot sigui a casa,

ocupant el seu lloc per aguantar els altres,

ni tímid ni ostentós,

un fàcil comerç del vell i el nou,

el mot corrent exacte sense vulgaritat,

el mot formal precís però no pedant,

tot el conjunt ballant alhora)

cada oració i cada frase és un final i un principi,

cada poema un epitafi. I qualsevol acció

és un pas cap al piló, cap al foc, al fons de la gola del mar

o cap a una pedra il·legible: i és aquí on comencem.

Morim amb els moribunds:

mireu com se’n van, i marxem amb ells.

Hem nascut amb els morts:

mireu com tornen, i se’ns enduen amb ells.

El moment de la rosa i el moment del xiprer

tenen la mateixa durada. Un poble sense història

no està redimit del temps, perquè la història és una pauta

de moments intemporals. Així, mentre es fa fosc

una tarda d’hivern, en una capella isolada

la història és ara i Anglaterra.



Amb l’atracció d’aquest Amor i la veu d’aquesta Crida



no pararem d’explorar

i el final de la nostra exploració

serà arribar on vam començar

i conèixer el lloc per primera vegada.

A través del portal desconegut i recordat

quan el que ens resta per descobrir de la terra

és allò que era el principi;

a les fonts del riu més llarg

la veu de la cascada oculta

i dels nens en el pomer,

inconeguda, perquè no l’hem buscada

però sí sentida, mig sentida,

en la pausa entre dues onades.

De pressa, aquí, ara, sempre:

un estat d’absoluta senzillesa

(que no val pas menys que res)

i tot anirà bé i

tota llei de coses també

quan les llengües de flama es repleguin

en el nus coronat de foc

i el foc i la rosa siguin u.



(Versió de 2010)