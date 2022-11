Un cafè amb Gerard Quintana

Foto: Gemma Martz



Amb la col·laboració de Cafès Pont, a Catorze fem un qüestionari per compartir taula amb diversos convidats. Us animem a llegir les respostes del músic i escriptor Gerard Quintana







1. Una olor.

Olors fortes: de Cabrales, de cafè molt, d’aixella enamorada.



2. Un mes que t’agradi especialment.

Novembre.



3. Una mania secreta.

Maleir, sovint en silenci, els que ocupen la part de l’esquerra de les escales mecàniques, també els que consulten el mòbil enmig del pas o a la porta del tren o del metro, els que aparquen en doble fila i, en general, tota la gent sense empatia.



4. Un tema de conversa.

Qualsevol tema pot ser agradable amb les persones adequades. El més important és escoltar i ser escoltat, amb la possibilitat de compartir i fins i tot de deixar-me convèncer. Aprenentatge infinit.



5. Un llibre.

El futur de la humanitat, d’Eudald Carbonell.



6. Una cançó.

Goin’ to Acapulco, de Bob Dylan, en la versió de Calexico i Jim James.



7. Una escena d’una pel·lícula.

La Femme d’à côté, (1981) de François Truffaut. L’escena mostra Fanny Ardant a l’hospital. A la ràdio sona una cançó d’amor de consum ràpid. Tot d’una s’obre la porta i entra Gérard Depardieu, el seu amant. Només de mirar-lo als ulls, sense que ell digui res, ella sap que tot s’ha acabat. I de sobte, aquella mateixa estúpida cançó de moda que sona a la ràdio explica amb profunditat el que ella sent amb els ulls vessant de llàgrimes, mentre diu alguna cosa semblant a: “La veritat de la vida és en les cançons d’amor més tontes”.



8. Un personatge (d’una novel·la, pel·lícula…) amb qui faries un cafè.

Amb Glauka, de La vieja sirena, de José Luis Sampedro. Tot i que amb Krito, un altre dels personatges d’aquesta extraordinària novel·la també hi faria un cafè, i dos i tres. Amb ella parlaria del rebuig de la immortalitat, amb ell, de l’atracció que em genera la cara oculta de la lluna.



9. Una persona (viva o morta) amb qui en faries un altre.

Amb la Patti Smith abans que arribés a Nova York i comencés a escriure poemes. O amb Dylan quan encara era només Robert Zimmerman.



10. Un lloc on fugir.

La meva habitació.



11. Un moment en què hagis estat feliç.

A la Filmoteca de Barcelona, amb 18 anys acabats de fer, fent campana de la universitat per veure un cicle de John Huston.



12. Una qualitat que valoris dels altres.

L’empatia, com he comentat abans. Sense empatia és impossible la consciència d’espècie. I sense consciència d’espècie, com diu l’Eudald Carbonell, anem cap al col·lapse.



13. Què és el que més et preocupa.

Em preocupa que la por sigui el sentiment que més creix ara mateix al món. Com deia la Nina Simone, la llibertat és no tenir por.



14. Un propòsit per al 2023.

Publicar el meu tercer llibre i posar-me a fer cançons. Sense por.





