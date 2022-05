Verdaguer, llengua, festa i poesia

Aquest 2022 fa 120 anys de la mort de Jacint Verdaguer. Aquesta primavera torna la Festa Verdaguer, que abraça la literatura, la natura i la creació, i enguany aplega més d’una trentena d’actes entre espectacles, conferències, jornades acadèmiques, rutes literàries, concerts i activitats de festa popular en una programació rica i variada (la podeu consultar en aquest enllaç) que començarà el 13 de maig i es clourà el 12 de juny.

La Festa Verdaguer és una invitació a gaudir de la llengua, la festa i la poesia des dels llocs verdaguerians: des de la terra natal de Folgueroles fins a la ciutat i el mar de Barcelona, passant enguany per alguns dels cims més alts del Pirineu i el Montseny com són Canigó i Matagalls. Us presentem 14 de les propostes que us hi esperen.



1. Quatre parets fan una casa. Habitar, crear i morir.

Divendre 13 de maig, 17 h, MUHHBA Vil·la Joana.

Espectacle literari produït per Espais Escrits i creat i interpretat per Marta Tricuera i Gerard Bidegain que se situa en un indret molt singular, una casa de la Barcelona romana, per sentir llegir els clàssics en clau temàtica. S’hi inclouen textos de Leveroni, Roig, Riba, Maragall, Espriu, Martí i Pol, Fuster, Verdaguer, Oliver, Ferrater, Marçal, Albert, Bertrana, Estellés, Vinyoli, Rodoreda, Anglada, Salvat-Papasseit, Pedrolo, Sagarra, Carner, Bonet, etc., que tracten de temes d’actualitat com l’habitatge, la creació i la mort.

2. Verdaguer, del mar als cims més alts.

Divendres 13 de maig, 19 h, Casa Museu Verdaguer.

Presentació de Canigó 1883, a cura de Bernat Gasull (guionista) i Albert Naudin (director) i estrena i projecció de l’audioconte il·lustrat Lo mariner de Sant Pau, una producció de la Fundació Jacint Verdaguer a cura de Toni Ortiz i Cacauet Teatre. Canigó 1883 forma part d’un projecte de cinema en català que vol donar a conèixer les excursions i ascensions que va realitzar el poeta Jacint Verdaguer pel Pirineu durant els estius del 1882 i 1883. Després de Maleïda 1882, Albert Naudin i Bernat Gasull explicaran la segona part de l’aventura, realitzada l’estiu del 1883, com a fita indispensable per a completar la història i el periple de Verdaguer pel Pirineu, alhora origen i inspiració del poema Canigó i canvi d’etapa en la vida del poeta.

3. Festa de l’Arbre de Maig.

Dissabte 14 de maig, 18 h, Plaça Verdaguer.

L’Arbre de Maig és l’arbre que presideix la Festa Verdaguer com a símbol de la primavera i com a evocació de la cultura agrària del poble del poeta. L’arbre es talla al bosc de la Font Trobada i es porta en braços fins a la plaça Verdaguer, on se’n pela l’escorça i es dreça. S’iniciarà amb el so dels flabiolaires i la descoberta de plaques de carrer a La fàbrica i seguirà en el seu tradicional recorregut de la Font Trobada fins a la Plaça Verdaguer.



4. El Joglar.

Dissabte 14 de maig, 20 h, Església de Santa Maria.

Si Verdaguer –cim de la poesia i la llengua catalana– és el trobador, Arnau Tordera serà el joglar que difongui els seus versos submergint-se en el seu projecte més auster, més intimista i genuí. Veu i guitarra clàssica interpretaran íntegrament l’obra Verdaguer, ombres i maduixes, que Obeses va publicar l’any 2017. En aquest gir absolut de la partitura amb un nou arranjament complet, l’artista cercarà l’essència de la trobada entre música i poesia.



5. Mercat del llibre Vell de poesia.

Diumenge 15 de maig, 10 h, Plaça Verdaguer.

El XVIII Mercat del Llibre Vell de Poesia, Cita anual del llibre de poesia antic organitzada amb la col·laboració del Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, comptarà amb una tria especial d’obres de poetes catalans a l’entorn de la plaça Verdaguer, en el marc de celebració dels actes d’homenatge al poeta.

6. Verdaguer i la natura.

Diumenge 15 de maig, 10 h, MUHBA Vil·la Joana.

Un itinerari que se centra en la natura que va inspirar el poeta i en la saviesa de l’home de camp que coneixia el nom de cada cim, planta, arbre, ocell i flor. A càrrec de Pere Alzina i Gemma Sangerman, està coorganitzat amb el Parc Natural de la Serra de Collserola, on comença.

7. Enfiladors de versos.

Diumenge 15 de maig, 18 h, Jardins de Can Dachs.

Als Jardins de Can Dachs tindrà lloc la I Mostra de glosa de Folgueroles, sota el títol Enfiladors de versos, una jornada que reivindica la tradició de corrandes de Folgueroles i entra a formar part de les mostres de cançó improvisades de Països Catalans. S’hi farà el lliurament dels premis del II Concurs de Corrandes de Folgueroles i comptarà amb la participació d’Anna Tuà, Núria Casals, Ferriol Macip, Margarida Joanmiquel i Titot, i la música de violí, guitarra, pandero quadrat i acordió diatònic de Guillem Ballaz i Marta Rius.

8. La força Verdaguer.

Dimecres 18 de maig, 19 h, Casa Museu Verdaguer.

La força Verdaguer: Apunts per una exposició multidisciplinària és un projecte de creació de Neus Dalmau, presentat de manera inèdita dins la Festa Verdaguer 2022. El públic podrà veure les primeres notes d’aquest projecte multidisciplinari i apropar-se a alguns dels treballs a partir de Verdaguer fets per l’artista durant més de dues dècades. En el mateix acte es presentaran el llibre Exorcisme. Història d’una pintura (Roure Edicions), amb pròleg d’Arnau Puig i epíleg de Dolors Miquel; el disc Cantata de Randa, de Salvador Brotons i Neus Dalmau; i el curtmetratge L’àngel de Lloret, dirigit per Neus Dalmau, amb Fermí Reixach en el paper de Verdaguer i Joan Pau Romaní donant veu a l’àngel, textos de Jacint Verdaguer i Walter Benjamin i música de Bernat Vivancos. Clourà l’acte el poeta californià i especialista en Verdaguer Ronald Puppo, amb la seva traducció del poema «Ales» (Wings) feta especialment pels subtítols del curtmetratge a l’anglès.

La Porta de Ferro (procés)



9. Flors del Desvari.

Dissabte 21 de maig, 17 h, Ermita de la Damunt.

El festival Flors del Desvari és una de les propostes més genuïnes de la Festa Verdaguer. Cita obligada per a joves poetes, al Pla de la Damunt, davant de l’ermita, s’alça l’escenari per a poetes i lectors en una improvisació poètica i musical presentada per Clara Garí. Hi seran convidats els poetes Carles Dachs, Gerard Cisneros i Chantal Poch, i la música de Pere i Carles Girbau.

10. Madrones i llitons. Llegendes de vora l’aigua.

Diumenge 29 de maig, 10 h, Font Trobada.

Una caminada des de la Font Trobada fins al gorg de Llitons, en un itinerari circular que entra en el bosc i en l’imaginari fantàstic d’aquest lloc per conèixer qui són les madrones i els llitons i fer un tast dels personatges i les llegendes recollides pel poeta de Folgueroles. Una ruta de 8 km per a petits i grans caminaires enamorats de les històries. Us hi podeu inscriure trucant al 938122457 o enviant un correu a info@verdaguer.cat.



11. Un fil de tinta.

Diumenge 5 de juny, 16:30 h, Monestir de Sant Miquel de Cuixà.

Acte que constarà de la taula rodona «Literatura i natura», amb Núria Bendicho, novel·lista, i Josep Checa, poeta i ramader, moderada per Ramon Pinyol, president de la Societat Verdaguer; i del recital de Canigó a càrrec de Sílvia Bel, actriu, i Carles Beltran, pianista.

12. Musicant Verdaguer IV.

Dimecres 8 de juny, 18 h, MUHBA Vil·la Joana.

Verdaguer és una font a la qual han anat a abeurar-se compositors d’ahir i d’avui. Arnau Tordera llegirà els seus poemes i disseccionarà les peces musicals que han inspirat per entendre com l’obra de Verdaguer es va actualitzant al llarg del temps a través de la música. Es podrà seguir també a través del canal de Youtube del MUHBA.

13. Verdaguer-Xevtxenco.

Divendres 10 de juny, 17:30 h, MUHBA Vil·la Joana.

Recital de poemes que agermanarà els versos de Verdaguer i de Taràs Xevtxenko, un dels altres Verdaguers d’Europa i poeta nacional ucraïnès.

14. Lectura teatralitzada.

Diumenge 12 de juny, 11:30 h, Font del Desmai.

El Patronat d’Estudis Osonencs convoca a la tradicional trobada literària al lloc verdaguerià de la Font del Desmai.







