Viaje definitivo

El poeta i narrador líric Juan Ramon Jiménez va néixer el 23 de desembre del 1881 a Huelva i va morir a Puerto Rico el 29 de maig del 1958. Va estudiar la carrera de dret a Sevilla, però ho feia per exigència del seu pare. No la va acabar. Durant la Guerra Civil es va veure obligat a abandonar Espanya. Es va establir a Puerto Rico, on va treballar de professor universitari. Va rebre el premi Nobel de literatura el 1956. Recordem l’autor de Platero y yo llegint-ne un poema en què s’acomiada del món. I llegim com justificava per què escrivia amb jota les paraules que s’escriuen amb ge.



Foto: Wenchieh Yang