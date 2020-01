Foto: Scott Broome

D'aquell amor,per fer-lo més petit,en diria:van ser quatre dies,un tancar i obrir d'ulls,un tres i no res,un aisense més ceraque la que va cremar.Per no sé quins set sousva tocar el dos.Se'n va anar com una molsaque és fàcil d'arrencar.I d'aquell a dojo nostreno en va quedarni gota.Però ha arribat a ser aquest poema.Ara somric com fa l'acròbatadesprés d'una pirueta.© 2020 Manuel Forcano© Raval Edicions SLU, Proa