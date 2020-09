Foto: Zoltan Tasi

Uns wiegen lassen, wie

Aus schwankem Kahne der See.



Hölderlin





Feliç qui ha viscut dessota un cel estrany,

i la seva pau no es mudava;

i qui d'uns ulls d'amor sotjant la gorga brava

no hi ha vist terrejar l'engany.



I qui els seus dies l'un per la vàlua de l'altre

estima, com les parts iguals

d'un tresor mesurat; i qui no va a l'encalç

del record que fuig per un altre.



Feliç és qui no mira enrera, on el passat,

insaciable que és, ens lleva

fins l'esperança, casta penyora de la treva

que la Mort havia atorgat.



Qui tampoc endavant el seu desig no mena;

que deixa els rems i, ajagut

dins la frèvola barca, de cara als núvols, mut,

s'abandona a una aigua serena.

Carles Riba va néixer a Barcelona el 23 de setembre de 1893, on va morir el 12 de juliol de 1959. Casat amb la poeta Clementina Arderiu, des de ben jove va desplegar una intensa i rigorosa dedicació a l'humanisme, la poesia i la crítica. En llegim el poema Feliç qui ha viscut... del seu Segon llibre d'Estances.