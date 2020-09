Maria del Mar Bonet va néixer a Palma de Mallorca el 27 de abril de 1947. Escoltem i veiem com dedica una de les seves cançons més conegudes a la seva mare.Mercè,Palma n'és llunyanasoc lluny dels carrerslluny dels ametllersi d'aquells carrers que clou la murada.Mercè,lluny del teu esguardi del vent tranquilde la casa clara.Mercè,lluny d'aquells terratson els gorrions s'estimen i canten,i les monges estenenels pecats del món i la roba blanca.I un frare ballaarran de teuladaesperant prendre el volcap al cel tan blaufaldilles enlaire.Mercè,taronges i flors damunt de la taula,les gavines t'acompanyinel lent caminar cap a l'horabaixa.Sempre tornaréa la nostra platjales ones no em deixen, mu mare,allunyar-me'n massa.