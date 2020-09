Escriure les emocions en edició on-line

Foto: Montse Sahuquillo



Edició de matins:



- Hores de curs: 10 hores, repartides en cinc sessions de dues hores cadascuna.

- Dates: els dijous 1, 8, 15, 22 i 29 d'octubre de 2020.

- Horari: de 11:00 a 13:00.

- Preu: 130 euros.



Edició de tardes:



- Dates: els dimarts 27 d'octubre i el 3, 10, 17 i 24 de novembre de 2020.

- Horari: de 17:00 a 19:00.

- Preu: 130 euros.

Aprendrem a escriure d'una manera honesta i valenta, despullant-nos davant el full en blanc per descriure amb bellesa i sensibilitat les emocions que sentim davant la vida. Passarem pels racons més foscos de la nostra ment, per acabar rient-nos de nosaltres mateixos i arribar just allà on volem arribar: l'emoció del lector.1. Envia'ns un correu a [email protected] amb aquestes dades:- El títol del curs: "Escriure les emocions edició on-line" (indica si és per l'edició de matins o de tardes).- Nom i cognoms complets.- Número de DNI.- Telèfon de contacte.- Currículum breu.2. Rebràs una resposta, amb indicacions per confirmar el tràmit.Maria Climent (Amposta, 1985) és traductora i escriptora. Des de 2016 escriu la secció Basorèxia a Catorze i és autora de Gina , publicada el 2019 per L'Altra Editorial.