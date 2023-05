Descripció



Un taller d’escriptura per aprendre a estructurar les idees per escrit, per aconseguir que un text sedueixi i convenci els lectors. Redactarem textos poc o molt personals, de ficció o no, lligats o desvinculats de l’actualitat. L’objectiu és tenir coses per dir i dir-les ben dites. Treballarem a partir dels escrits que aniran fent els mateixos alumnes.



Dibuix: Ignasi Blanch



Edició de setembre i octubre de 2023



– 15 hores, repartides en cinc sessions de tres hores cadascuna.

– Dates: els dimecres 13, 20 i 27 setembre i 4 i 18 d’octubre de 2023.

– Horari: de 18.00 a 21.00.

– Espai: Gràcia, Barcelona.

– Preu: 280 euros.





Inscripció



Envia’ns un correu a tallerscatorze@gmail.com amb aquestes dades:

– El títol del curs: “Escriure per pensar – Setembre”.

– Nom i cognoms.

– Número de DNI.

– Telèfon de contacte.

– Currículum breu (quatre línies que ens permetin saber una mica qui ets).





L’escriptora Eva Piquer



Eva Piquer (Barcelona, 1969) és escriptora i periodista cultural. Edita i dirigeix el magazín literari i de creació Catorze. Ha rebut el premi Josep Pla de novel·la i el premi Atlàntida a la millor articulista en llengua catalana. La seva última novel·la es titula Aterratge (Club Editor, febrer 2023).

Foto: David Ruano



@EvaPiquer (Twitter)

@evapiquer (Instagram)

www.facebook.com/evapiquer (Facebook)