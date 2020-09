El mutilat

Foto: Alex Motoc

Jo sé que no l’estimes.No ho diguis a ningú.Tots tres, si tu ens ajudes,guardarem el secret.Que ningú més no vegiallò que hem vist tu i jo.De la gent i les cosesque us han estat amics,ell se n’amagarà.No tornarà al cafèque és fet per esperar-te.Vindran mesos amb erra:serà lluny de les taulesde marbre, on us servienles ostres i el vi blanc.En els dies de plujano mirarà l’asfalton us havíeu vistquan no es trobaven taxisi havíeu d’anar a peu.No obrirà més els llibresque li han parlat de tu:ignorarà què diuenquan no parlen de tu.I sobre tot, hi potscomptar, ni tu ni josabrem mai més on para.S’anirà confinantper fons remots de terres.Caminarà per boscosfoscos. No el sobtaràl’atzagaia de llumde la nostra memòria.I quan sigui tan llunyque mig el creguem mort,podrem recordar i dirque no te l’estimaves.No ens farà cap angúniade veure com li manques.Serà com un espectresense vida ni pena.Com la foto macabrad’una Gueule Cassée,que orna un aparadori no ens fa cap efecte.Per ara, no ho diguem:no trasbalsem la gentmostrant-los la feridasagnant i purulenta.Donem-li temps i oblit.Callem, fins que ningú,ni jo mateix, no el puguiconfondre encara amb mi.