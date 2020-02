El mateix poema recitat per Clementina Arderiu.

Sensibilitat i creativitat. Poetes d'avui i d'ahir. La veu de l'actriu Sílvia Bel i el traç de la il·lustradora Marta Bellvehí Poesia dibuixada és el projecte literari impulsat per LletrA , de la Universitat Oberta de Catalunya, i Catorze. Format per 14 poemes, és una forma d'impulsar i homenatjar l'ànima dels versos que ens han fet i ens fan vibrar.Ara que ja de tanta cosa torno...No em pregunteu, que no sabria dir-vosper quina brida m'he sentit lligada.El cor encara vol tornar a gronxar-sedesbocat, a les barques de la fira;i dic que sí, que en mi tot clama d'esmacap aquella petita esbojarrada....I ja no soc sinó una dona absorta,amb la veu i amb el riure que s'aturen.