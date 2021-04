Cita amb el fred

Sensibilitat i creativitat. Poetes d’avui i d’ahir. La veu de l’actriu Sílvia Bel i el traç de la il·lustradora Marta Bellvehí. Poesia dibuixada és el projecte literari impulsat per LletrA, de la Universitat Oberta de Catalunya, i Catorze. És una forma d’impulsar i homenatjar l’ànima dels versos que ens han fet i ens fan vibrar.







T’esperava a la cafeteria subterrània de la Casa del Libro de

Passeig de Gràcia.

Amb el cinturó de sivella enorme com safata sexual

al mig del ventre.

Feia fred. Els llibres feien fred. La vida feia fred. La gent feia

fred.

Entraven sortien. Com si sabessin. Sortien entraven. Com si

no sabessin.

No sabien i sabien. Tot resultava clar i confús. Alguns

treballaven.

Era evident que estava desesperadament allí per tu, i que

tenia fred

en aquella llibreria tan ben il·luminada del Passeig

de Gràcia.

Clar que no anava a escriure Auques i ventalls de nenes

burgeses

que juguen a tennis o a pàdel. I menys essent tu un borratxo

consumat.

Era només una manera de pensar el fred, sense escriure’l, de

sentir-lo per després;

era hivern. I era estiu i primavera i tardor i ciutat era. Però

sobretot hivern i fred.

Tenia l’ànima gelada, i si és que tenia ànima realment, la

tenia gelada,

un tros d’àrtic tenia i si no en tenia, tenia dits gelats d’ungles

llargues i pintades,

que volien esgarrapar-te i no per odi, no, no per odi. Clar

que després ja m’ho vas dir,

que estaves mort i no podies venir, que el teu editor, que

estava més mort que tu,

t’havia enviat al psiquiatre, que el món estava més mort que

vosaltres dos

i que ja ens trobaríem. I que tenies pressa. I que et sabia

molt de greu

d’estar mort precisament el dia que havíem quedat per no

tornar a veure’ns.