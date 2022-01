Discos de Lego

Qui no recorda el llampec pintat a la cara de David Bowie o el pas zebra d’Abbey Road? Algunes portades de disc ja formen part de la nostra memòria i de la cultura pop i, durant les darreres dècades, s’han homenatjat i parodiat en un munt de formats i materials. Adnan Lotia és un apassionat de les peces de Lego i de la música i reprodueix portades de discos icònics com el Born in the U.S.A. de Bruce Springsteen o el Bad de Michael Jackson i les comparteix als seus perfils a les xarxes socials. Us convidem a veure 14 de les seves creacions.

1. Bad, Michael Jackson.

Foto: Adnan Lotia



2. The Dark Side of the Moon, Pink Floyd.

Foto: Adnan Lotia



3. Nevermind, Nirvana.

Foto: Adnan Lotia



4. Born in the U.S.A., Bruce Springsteen.

Foto: Adnan Lotia



5. Demon Days, Gorillaz.

Foto: Adnan Lotia



6. Aladdin Sane, David Bowie.

Foto: Adnan Lotia



7. Horses, Patti Smith.

Foto: Adnan Lotia



8. Abbey Road, The Beatles.

Foto: Adnan Lotia



9. Andy Warhol, The Velvet Underground.

Foto: Adnan Lotia



10. Parallel Lines, Blondie.

Foto: Adnan Lotia



11. The Bends, Radiohead.

Foto: Adnan Lotia



12. The Queen Is Dead, The Smiths.

Foto: Adnan Lotia



13. Mellon Collie & The Infinite Sadness, The Smashing Pumpkins.

Foto: Adnan Lotia



14. True Blue, Madonna.