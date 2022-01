Els nostres plaers de cada dia

Una estona només per a tu, per als teus, per a nosaltres. L’aigua ben fresca de la dutxa, estirar-se al llit, llegir un bon llibre, nedar, veure els amics, compartir aquelles complicitats. María Luque és una il·lustradora a qui li agrada fer somriure la gent amb els seus dibuixos. Ho aconsegueix amb aquestes catorze estones de plaer.



