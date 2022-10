Dylan Marlais Thomas va néixer a Gal·les el 27 d’octubre del 1914 i va morir a Nova York el 9 de novembre del 1953. Recordem el poeta i narrador llegint-ne un poema en la versió original, i traduït en català per Isidre Martínez Marzo al llibre Poesia reunida (1934-1952), d’Edicions Els Llums.



Foto: barbara w



Aquest pa que parteixo fou la civada una volta.

Aquest vi regalimà el seu fruit

damunt d’algun arbre estranger.

De dia l’home, o el vent la nit,

varen abatre la collita i malmenaren el goig del raïm.



Una vegada, en aquest vi, la sang estival

colpejà dins la carn que el cep ornava.

Una vegada en aquest pa

l’avena al vent fou la gaubança:

l’home va crebantar el sol i el vent derrocà.



Aquesta carn que venceu, aquesta sang que feu vessar

i arrasa la vena

foren civada al raïm

nascuts de lʼarrel dels sentits i la saba.

El meu vi el beveu, el meu pa el partiu.





This Bread I Break



This bread I break was once the oat,

This wine upon a foreign tree

Plunged in its fruit;

Man in the day or wine at night

Laid the crops low, broke the grape’s joy.



Once in this time wine the summer blood

Knocked in the flesh that decked the vine,

Once in this bread

The oat was merry in the wind;

Man broke the sun, pulled the wind down.



This flesh you break, this blood you let

Make desolation in the vein,

Were oat and grape

Born of the sensual root and sap;

My wine you drink, my bread you snap.













Poesia reunida (1934-1952)



© Dylan Thomas

© de la traducció: Isidre Martínez Marzo

© d’aquesta edició: Edicions Els Llums, 2015