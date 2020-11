El sector de la cultura està vivint un moment extremadament complicat. Amb els tancaments i les restriccions, el sector pateix una crisi alarmant que posa en perill la seva viabilitat, l’impuls de nous projectes i la supervivència de milers de treballadors del sector. Per aquest motiu, un grup de professionals de la captació de fons (fundraising) en l’àmbit cultural de Catalunya, membres de la xarxa fundraising.cat, i el Cercle de Cultura, han llançat una campanya per donar suport al sector cultural català. El missatge és ben clar: "Si la cultura et toca, ara et toca a tu".La proposta té forma de web, laculturaemtoca.cat . I la idea és que hi entrem per comprar cultura: des d'entrades per visitar una exposició, fins a un llibre o un concert. També ens animen a difondre la iniciativa gravant un vídeo curt on, amb l’etiqueta #laculturaemtoca, expliquem per què ens toca la cultura i què farem per ajudar-la. A més a més podem fer un donatiu a una entitat o projecte. La campanya compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya la Fundació Damm, la Fundació de Música Ferrer-Salat, Coca-Cola i REDI.