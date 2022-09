Neteja la teva platja

Acaba l’estiu, i després de les vacances, dels dies de sol i de mar, com hem deixat les platges? El dissabte 17 de setembre, coincidint amb el Dia Internacional de les Platges, Estrella Damm i la Fundació CRAM ens conviden a netejar la del Prat de Llobregat. El tret de sortida serà a les 18h i acabarà amb l’actuació de la banda de pop Intana.



Amb el nom de “La festa de la platja”, i emmarcada en la campanya mediambiental “1m2 per les platges i els mars” del Projecte Libera, l’objectiu és conscienciar de l’emergència que està patint el Mediterrani, i alhora, fer-hi alguna cosa. I és que l’acumulació de deixalles al mar no només és una amenaça per a la biodiversitat marina, sinó també per a nosaltres.



La iniciativa, que comptarà amb la participació de voluntaris de Damm i estarà conduïda per tècnics del CRAM, també permetrà conèixer de primera mà la feina del Centre de Recuperació d’Animals Marins, entitat que assisteix i recupera espècies marines en perill per reintroduir-les al seu hàbitat. Per participar-hi només cal que envieu un correu a festadelaplatja@damm.es.