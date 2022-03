La festa de Gramona

Acompanyats, a l’escenari, pel Cor de Cambra del Palau de la Música, dirigit per Xavi Puig, i al públic, per més de 800 persones, entre les quals hi havia familiars, clients, amics i treballadors, Gramona ha celebrat, al Palau de la Música, els 100 anys d’història com a elaboradors de vins escumosos.



En Xavier i en Jaume, i en Roc i en Leonard Gramona, cinquena i sisena generació, han explicat els fets més emblemàtics de la casa: quan als anys cinquanta van comercialitzar escumosos de llarga criança, o el salt que van fer a l’agricultura biodinàmica. Ferran Centelles, director d’El Bulli Foundation, i Josep Roca, del Celler de Can Roca, han reconegut la tasca de Gramona en el sector, i n’han destacat la perseverança, el saber fer i el suport incondicional a la sumilleria com a part important del seu èxit. La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, n’ha destacat l’experiència, professionalitat i respecte amb l’entorn per situar els seus escumosos i vins en els millors del món: “Estan a la cúspide i han apostat decididament pel xarel·lo, el cor dels seus vins escumosos”. Entre discurs i discurs el Cor de Cambra del Palau de la Música ha interpretat des del Cant de la Senyera i l’Ara que tinc vint anys fins a l’Imagine i el You’ll never walk Alone. El celler anunciarà els propers actes amb què celebrarà aquest aniversari rodó.