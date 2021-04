Passen els mesos i les estacions, tornem a notar les ferides i tornem a col·leccionar pors. Reaprendre el futur té peatges. Com abans de tot és un llibre sobre el món que gira i la il·lusió que perviu mentre som un cos que respira, pensa, tremola i neda.



En el llibre Evasions, Eva Piquer i Eva Armisén recreaven una sèrie de fugides íntimes, perquè de vegades la realitat fa tant mal que només t'empeny a evadir-te. Ara, en el llibre Com abans de tot, l'autora i la il·lustradora es proposen tornar al món, reconnectar-hi. "La nova rutina arrenca i, contra tot pronòstic, constatem que encara hi som: estabornits, amb ferides que no deixaran de sagnar, amb cara de ves a saber si el futur existeix".Passen els mesos i les estacions, tornem a notar les ferides i tornem a col·leccionar pors. Reaprendre el futur té peatges. Com abans de tot és un llibre sobre el món que gira i la il·lusió que perviu mentre som un cos que respira, pensa, tremola i neda. Foto: Catorze





© Eva Armisén, 2021 (il·lustracions) © Bridge®, 2021 (edició) © Eva Piquer, 2021 (textos)





A voltes el món s’atura però no en baixem. Ens quedem a mig camí del no-res, abraçats al vertigen sense haver demanat parada, esperant (un desenllaç de merda? un miracle?) amb més resignació que esperança.El niu es buida, el pas del temps se m’encalla a la gola i els electrodomèstics s’espatllen per despistar: l’obsolescència programada és la nostra.M’estic deixant créixer el serrell. L’època del ni sí ni no és incòmoda, em caldran clips i paciència, però la voldria en càmera lenta. Som aquest mentrestant, aquest avançar cap al no-res, aquesta foguera encesa. Aquests cinc minuts de creure’ns immortals.Hi ha lliçons que perduren: jo encara avui, tantes vides després, sabria anomenar les estrelles.Nedo mar endins com abans del virus, com abans de totes les desgràcies. Nedo com si en sabés i com abans de tot.Saps què? Ha plogut molt però no se m’ha inundat la casa.