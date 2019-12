Foto: Thomas Hawk

Sílvia Bel recita Miquel Martí i Pol.Mare, si fos mariner,mariner de bona traça,me n'iria mar endinstot sol amb la meva barca;el vent fóra un crit de goig,la vela, coloma blanca,el cor, d'un blau com d'encísi els ulls, d'un verd esperança.Mare, si fos mariner,mariner de bona traça,me n'iria mar endinstot sol amb la meva barca.Us faria adéu al port,un adéu ple d'enyorança,entre l'escàlem i el pitme'n duria el goig de l'aire,la verdor fina dels pins,la llum de les vinyes clares...Mare, si fos mariner,tot sol amb la meva barcairia a cercar l'amorper ports i cales llunyanes,gallardet a dalt del palperquè encaminés la passa,i olor de fonoll maríentre el meu pit i l'escàlem.L'amor seria molt lluny,si en caldrien de jornades!;de nits guaitaria el cel,de dies, la mar tan blava;veuria passar vaixellsvinguts de terres estranyes.—Doncs on aneu, mariner,tot sol amb la vostra barca?—Cerco l'amor, que bé prousé com m'espera i demana.Cerco l'amor, ai companys!,per'xò m'empeny l'esperança.Mare, si fos mariner,iria amb la meva barcacercant amb delit l'amorper mars de somni i rondalla.L'amor seria al seu portesperant-me, tota blanca.La vela, de lluny a lluny,cridaria l'arribadai el vent desfaria en llumles trenes d'or de la tarda.—Amor —li diria jo—,guaita la mar, ampla i clara:ella m'ha dut al teu port,ella ens farà de companya;el camí de retornarserà un petó que s'allarga,jo llegiré en els teus ullstot el que espero i em mancai el viu del cor serà fresccom una rosa que es bada.Tornarem al mateix portd'on vaig sortir per trobar-te;hi tornarem llavimutsun dia en caient la tarda;tu tindràs el cabell pur,jo, la pell un xic colrada,i el nostre retorn, el gustd'una música llunyana.Mare, si fos mariner,tot sol amb la meva barca,iria a cercar l'amorper mars de somni i rondalla.