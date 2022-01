Sensibilitat i creativitat. Poetes d’avui i d’ahir. La veu de l’actriu Sílvia Bel i el traç de la il·lustradora Marta Bellvehí. Poesia dibuixada és el projecte literari impulsat per LletrA, de la Universitat Oberta de Catalunya, i Catorze. És una forma d’impulsar i homenatjar els versos que ens han fet i ens fan vibrar.





A Virginia Woolf



Cadascú ha de tenir

la seva cambra.

I un pati blau

on passejar els seus dubtes.



Més enllà del sol

viurà el desig

i la recança

de la primera paraula.



I el somriure

que s’ha perdut

i ja no es recupera.



Suau serà, però,

l’ombra de la tarda,

darrere els núvols,

allargada, com un lliri.