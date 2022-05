La nova cançó de Joan Dausà

Joan Dausà publicarà una nova cançó, Queda’t així. Produïda per Alizzz, sortirà aquest divendres 27 de maig. El dijous 26 a les 20:00, a l’Antiga Fàbrica Damm, es farà una festa privada de presentació on s’escoltarà per primer cop. Guillem Albà farà de dj i hi haurà servei de bar i de sopar a peu dret. Sortegem tres entrades dobles perquè hi aneu acompanyats de qui us vingui de gust. Per participar-hi només cal que ens envieu un missatge a participacatorze@gmail.com i el dimecres 25 al vespre n’anunciarem els guanyadors.



Alizzz és el nom artístic del productor, compositor, DJ i músic català Cristian Quirante, que ha creat i produït cançons per C. Tangana, Rosalía, Becky G, Lola Índigo o Aitana. Guanyador d’un Grammy Latino a Millor Enginyer pel disc El madrileño, de C. Tangana, l’any passat va publicar el seu primer disc en solitari, Tiene que haber algo más.