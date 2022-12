El gran sorteig de Comanegra

Foto: Comanegra

S'apropa Nadal i l'editorial Comanegra ha prepatat un lot amb cinc dels llibres que podeu regalar aquestes festes. Són per a tots els gustos: hi trobem des d'una senyora obra sobre l'alimentació fins a una altra, il·lustrada bellíssimanent, sobre les bruixes catalanes; i des d'un al·legat a la natura fins a dues novel·les.





El gran llibre de la nutrició, d’Abel Mariné i d’Imma Amadeo.

La guia definitiva per menjar i viure amb qualitat i bons aliments. Totes les preguntes que ens podem fer sobre el que mengem cada dia tenen resposta en aquest llibre: la llet descremada conté el mateix calci que la llet sencera? Quant de temps aguanten els ous a la nevera? Si congelem el pa, perd poder nutritiu? Què passa si tornem a congelar un aliment que hem descongelat? El PVC és dolent per als envasos dels aliments? Quantes vegades es pot reutilitzar l’oli de fregir? Cuinar amb microones és perjudicial per a la salut?





El gran llibre de les bruixes, de Joan de Déu Prats, il·lustrat per Maria Padilla (en podeu tastar el capítol dedicat a les trementinaires aquí).

El món és molt més formidable, complex i profund del que sovint pensem. Les bruixes catalanes reals i somiades ho recorden en aquest llibre a través dels seus prodigis, i també a través de la terrible persecució que van patir. A vegades, els contes de fades amaguen històries per no dormir; hem de saber-ho i no espantar-nos. Existeix un món visible i un d’invisible. El misteri sempre bategarà. No es tracta de desvelar-lo, sinó d’intuir-lo i viure’l. Sembla que els temps de la màgia s’hagin acabat, però això encara no és cert: si acluquem bé els ulls ensopegarem amb una porta, o un llibre, que ens retorni al gran viatge. Benvinguts!





L’atzar i les ombres, de Julià de Jòdar.

La trilogia L’atzar i les ombres, es reedita per primera vegada en un sol volum. L’autor revisa (i reescriu) una de les obres més importants de la història recent en el 25è aniversari de la seva primera publicació. Tres novel·les d’aprenentatge d’un adolescent en els temps més foscos que constitueixen el gran fris històric sobre la consciència popular dels barris industrials de la perifèria barcelonina. No són frases de farciment. La trilogia de Julià de Jòdar que va arrancar el 1997 amb L’àngel de la segona mort (la segueixen El trànsit de les fades i El metall impur) va acumular cinc dels principals premis del país, va causar una sotragada feliç en el panorama literari català i ha quedat com una parada imprescindible en qualsevol llista de les millors obres del nostre segle. Aquesta edició la reuneix per primera vegada en un volum, exhaustivament revisada —de fet, reescrita— per l’autor.





Lady Puffin, de Gemma Sardà.

Lady Puffin s’ha mort i no li tocava. Els amics li deien Puffin per la seva dèria pels frarets, aquells ocells amb cara pallassa. Era capaç d’anar a l’altra punta de món només per fotografiar-los. La Rita és l’amiga tarambana que viu als Estats Units fent classes de flamenc; torna a Barcelona per trobar la Puffin, no sap res de la seva malaltia i ja se la troba morta. La Sol és l’amiga assenyada, i haurà d’explicar-li a la Rita com ha anat tot i acollir-la a casa. Una invasió en tota regla. I pel mig hi ha en Simó, que és la parella de la Sol i el director de teatre de moda, que s’atabala amb la desimboltura de la Rita i, a més, està dirigint una obra en què sembla que cap actor giri rodó. La situació es va enverinant, perquè les amigues de la morta semblen pols oposats, però l’esperit de Lady Puffin és capaç de lligar qualsevol amanida.





El país dels sabirs, d’Oriol Canosa.

Un emotiu al·legat sobre l’arrelament a la natura, el respecte a les altres cultures i la convivència. Una lectura tan àgil com colpidora a l’altra punta del món. Ivan Vània no podia imaginar-se el que va trobar en aquells boscos. L’havien traslladat a la unitat de topògrafs de l’Exèrcit Imperial, i li van ordenar que dibuixés el mapa del país dels sabirs, una terra remota i poc explorada situada enmig de la immensa taigà que ocupava la part més oriental de l’Imperi. El viatge, senzillament, li capgirarà la manera de veure els altres. Ivan descobrirà que aquells pobles presumptament endarrerits i bàrbars guarden, discretament, una filosofia de vida molt més rica que la dels ocupants. Una història vestida amb tel de faula i carregada de màgia.