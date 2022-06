Un sorteig únic

Comanegra



Aquest dissabte 11 de juny a la Fàbrica Lehmann de Barcelona tenim una cita: la Fira del Llibre Únic. Inventada per Comanegra, arriba a la segona edició amb el mateix esperit: donar una segona vida als llibres que, amb el tornado constant de les novetats, han quedat arraconats. I recuperar un tempo: el de llegir sense córrer i el d’entrar amb profunditat a una obra que fa temps que va ser publicada. Cada editorial vindrà amb un llibre de fons sota el braç, i a més a més, se n’han organitzat activitats perquè els puguin presentar i explicar com cal. Hi participa Adesiara, Anagrama, Blackie Books, Comanegra, Fragmenta, L’Altra Editorial, L’Avenç, Males Herbes, Minúscula, Quaderns Crema i Sajalín, i hi podreu fer cap des de les onze del matí fins a les vuit del vespre.



Sortegem un lot amb els onze llibres que s’hi vendran. Per participar-hi digues quin llibre t’agradaria que recuperés una de les onze editorials. Ho pots escriure en el post que n’hem fet a Instagram o enviant-nos un mail a participacatorze@gmail.com. El guanyador, que l’anuciarem dilluns 13, rebrà el lot a casa seva.