“Un abric si és moll no abriga. Però la música t’abraça igual o més fort encara davant les inclemències. Sempre és. Just com una mare”. Xarim Aresté (Flix, 1983) ha publicat la seva primera novel·la, Tanit i les guerres púniques (Columna), en què explica la història d’un geni que haurà d’aprendre a renéixer mentre el món es destrueix al seu pas. Farcida de música, de poesia i de filosofia, la mirada lúcida del fràgil protagonista ens descobreix un univers ple d’amor, barbàrie i bellesa. En sortegem 4 exemplars: per participar-hi envia’ns un correu a participacatorze@gmail.com dient a qui regalaries aquest llibre, i si guanyes, els dos el rebreu a casa. També hi podeu participar comentant el post que n’hem fet a l’Instagram de Catorze. L’onze de setembre n’anunciarem els guanyadors. *





Foto: Catorze

