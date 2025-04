Després de disset anys sent la cantant de La Oreja de Van Gogh, l'octubre del 2024 Leire Martínez i el grup van separar-se. «No hem aconseguit apropar les nostres diferents maneres de viure el grup», deia en un comunicat la banda. Ara, Leire Martínez acaba de publicar la seva primera cançó en solitari i sona així (us oferim l'actuació que ha fet a la Revuelta i el videoclip oficial):

Llegan las dudas gritando que si fue mi culpa,

están dictando palabras usando tu voz,

imaginando que van a escuchar mis disculpas.

Rompiste todo cuando casi estaba perfecto,

y eres el miedo vestido tras cada canción,

siempre pensaste que yo guardaría el secreto,

pero solo dame tiempo para demostrar que yo...

Nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya,

ya lo hiciste una vez, pero tú ya no podrás esconder más

dos caras y un nombre.

Dónde, dónde firmo para que te cobren

las mentiras que también escondes,

pero que te volverán gritando mi nombre.

No quiero oír nada más, ya conozco tus miedos,

aunque los disfraces,

detrás de ti puedo verlos usando mi voz,

aunque tú los calles.

Vete corriendo a encontrar quien se crea tus cuentos,

que yo seguiré leyendo hasta demostrar que no...

Nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya,

ya lo hiciste una vez, pero tú ya no podrás esconder más

dos caras y un nombre.

Dónde, dónde firmo para que te cobren

las mentiras que también escondes,

pero que te volverán gritando mi nombre.

Sabes que yo, aunque duela, no voy a olvidar,

esos años que siempre serás bienvenido a este lugar

en el que nunca fui tuya, búscate a alguien

nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya

ya lo hiciste una vez, pero tú ya no podrás esconder más

dos caras y un nombre.

Dónde, dónde firmo para que te cobren

las mentiras que también escondes,

pero que te volverán gritando mi nombre.