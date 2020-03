Foto: Annie Spratt



No haver-te conegut

seria terrible.

Però terrible terrible.

I no ho sabria.

A sobre, no ho sabria.



He acabat de llegir-lo i de seguida he continuat, i no escriuria si no t’hagués conegut, i tant que no escriuria. I no sabria que les coses passen perquè són vida. I no tindria aquestes ganes de, moltes ganes de. I no m’hauria conegut més. Tampoc sabria que la inspiració és precisament aquí; sí, sí, que la meva inspiració és aquí mateix –no m’invento res–. I no tindria aquest motor d’ara, si no t’hagués conegut. No hauria après que no hi ha coses necessàries, ni m’hauries fet de mirall, ni passaria que, un cop jo davant del mirall, no hi hauria vist que em necessito. No seria pas aquí. No sabria dir que no. No hauria descobert que existeix una altra manera. Ni tampoc tindria tan clar que, d’un temps enllà, quan encara anava adormida pel món, jo mateixa em vaig cansar de jo mateixa.