De la sèrie The unknown:



De la sèrie The unknown:

13. Violet. 2017-2020. 142 x 112 cm.



14. Swift. 2017-2020. 142 x 112 cm. De la sèrie The unknown:Violet. 2017-2020. 142 x 112 cm.Swift. 2017-2020. 142 x 112 cm.

"Vivim inconscientment. El nostre cor batega, els nostres pulmons s'inflen i es desinflen, l'emoció ens eriça la pell i la por ens afebleix les cames sense adonar-nos-en. Vivim en la rutina i ignorem tantes coses de nosaltres com de tot el que ens envolta. [...] Fins i tot arribem a convertir-nos en veritables desconeguts de nosaltres mateixos. [...] L'obra de Torres Balaguer també se sosté en aquesta estranya experiència de viure, en la vida oculta que ens envolta i no sabem percebre, en la realitat que ignorem, en la naturalitat insòlita dels nostres dies. La indefinició i el misteri són dos recursos que podem aplicar a gairebé tota la seva obra". Escriu Bernat Puigdollers al catàleg d' Inside The Unknown , l'exposició, comissariada per Glòria Bosch i Mercè Vila, amb què la Fundació Vila Casas reuneix, al Museu Can Mario de Palafrugell i fins al 5 de juliol, prop de 50 fotografies d'Andrea Torres Balaguer (Barcelona, 1990), finalista del Premi de Fotografia 2014 de la Fundació Vila Casas.A mig camí del conscient i el subconscient, Torres Balaguer explora les relacions que s’estableixen entre la feminitat i la naturalesa a través de la transcripció dels somnis i el simbolisme. A mesura que l’autora desenvolupa i depura el seu llenguatge, els personatges que protagonitzaven les primeres escenes desapareixen progressivament –com també ho fan els escenaris naturals i els elements iconogràfics– per desembocar en un univers introspectiu on la figura femenina esdevé l'única protagonista. És així com va abandonant aquells elements que l’acompanyaven per restar només ella, fotògrafa i model, davant i darrere de l’objectiu de la càmera.Us convidem a fer un recorregut virtual per 14 de les gairebé 50 fotografies que hi ha exposades, i us animem a acompanyar-lo de la llista d'Spotify que han triat les persones implicades en aquesta mostra: des de l'artista i les comissàries fins als muntadors i els correctors.De la sèrie Hypnagogia:S/t. 2013. 30x40 cm.S/t. 2013. 30x40 cm.S/t. 2013. 30x40 cm.S/t. 2013. 30x40 cm.S/t. 2013. 30x40 cm.S/t. 2013. 30x40 cm.De la sèrie Moon/ moon ritual:Eve. 2016. 50 x 50 cm.Moon ritual I. 2014, 50 x 70 cm.De la sèrie Mesmerize:Bring it to the light. 2014-2015. 40 x 50 cm.Self garden. 2014-2015. 40 x 50 cm.River circle. 2014-2015. 40 x 50 cm.Aloma. 2014-2015. 50 x 50 cm.