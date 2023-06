Paul Chan. Sade for Sade’s sake, 2009. Instal·lació audiovisual, animació de tres canals, 5h 45′ Cortesia de l’artista i Greene Naftali, Nova York.



“El dilema és si llegir Sade com un filòsof que s’ha d’interpretar seriosament o com un novel·lista que es limita a construir fantasies extremes. […] Sade ens proposa un desafiament: per la via de la ficció, ens convida a imaginar els límits i els perills de la sobirania del desig. Servint-nos de guia o mediador, ens porta a preguntar-nos si els seus escrits representen una filosofia de la llibertat, emancipadora i subversiva, o una filosofia del mal, que mostra la dimensió excessiva i violenta de l’experiència humana.” Ho llegim just entrar a Sade. La llibertat o el mal, l’exposició del CCCB que explora el llegat estètic, filosòfic i polític del marquès de Sade en la cultura contemporània, des de les avantguardes de principis del segle XX fins a l’actualitat.



En aquesta mostra trobrem les figures que han celebrat l’autor: Guillaume Apollinaire, Georges Bataille, Salvador Dalí, Toyen i Man Ray, entre d’altres. També hi ha la visió crítica de Pier Paolo Pasolini i les reflexions d’artistes contemporanis que parlen de la llibertat d’expressió, la transmutació dels rols de gènere, el desig, la violència, la institucionalització del terror i el paper de la imaginació pornogràfica en la societat de consum. L’exposició està estructurada en quatre passions: les transgressores, que aborden la influència sadiana en les avantguardes del segle XX; les perverses, dedicada als límits de la representació de l’erotisme; les criminals, centrades en l’abús, la crueltat i la dominació; i les polítiques, sobre l’abús de poder. Us oferim un recorregut per 14 de les obres que hi trobareu.





1. Alexander Gergely, Durga Dämmerung. Gravat 2, 1926.

Xilografies acolorides a mà i amb estergit, impreses en paper xinès i en paspartú de paper, 40 x 37 cm.

Collection Mony Vibescu. Cortesia d’Alain Kahn-Sriber, París.

Fotografia: © Gilles Berquet.





2. Gilles Ehrmann, fotografia 8 de la performance de Jean Benoît Exécution du Testament du Marquis de Sade, 1959.

Fotografia, tiratge d’època, 28,3 x 18,1 cm.

Collection Mony Vibescu. Cortesía de Alain Kahn-Sriber, París.

Fotografia: © Gilles Berquet.





3. Marie Vassilieff, Peinture 2. Scène érotique, ca. 1930-1935.

Llapis, tinta, gouache sobre paper, 30 x 24 cm.

Collection Mony Vibescu. Cortesía de Alain Kahn-Sriber, París.

Fotografia: © Gilles Berquet.





4. Salvador Dalí i Domènech, Menu du banquet des amis du roman philosophique, 1933.

Heliogravat amb punta seca, 26,70 x 21,90 cm.

Cortesia de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres.

© VEGAP, Barcelona.





5. Salvador Dalí i Domènech, Guillem Tell i Gradiva, 1932.

Oli sobre cobre, 30 x 24 cm.

Cortesia de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres.

© VEGAP, Barcelona.





6. Pier Paolo Pasolini, Salò o le 120 giornate di Sodoma, 1975.

Cartel promocional del filme, 71 x 33 cm .

Cortesia de Frederic Amat, Barcelona.





7. Toyen (Marie Čermínová), il·lustració per a l’edició txeca d’Heptaméron, de Marguerite de Navarra, Vydavatelstvo DP, Praga 1932.

39 x 32,5 cm.

Collection Mony Vibescu. Cortesia d’Alain Kahn-Sriber, París.

Fotografia: © Gilles Berquet.





8. Guido Crepax, L’échiquier, 1975.

Tinta i aqualera sobre paper, 30 x 61 cm.

Collection Mony Vibescu. Cortesia d’Alain Kahn-Sriber, París

Fotografia: © Gilles Berquet.





9. Donatien Alphonse François de Sade, La Philosophie dans le boudoir (vol. 1).

Aux dépens de la Compagnie, Londres 1795.

Bibliothèque nationale de France, Réserve des livres rares, París.





13. Shu Lea Cheang, SadeX tableaux.

SadeX forma part de la instal·lació audiovisual 3x3x6, comissariada per Paul B. Preciado i presentada a la Biennale de Venecia el 2019.

7 fotografies. Cortesia de l’artista.





