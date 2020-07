El territori de Samuel Aranda

Foto: Samuel Aranda

Fa uns anys, The New York Times va demanar al fotògraf Samuel Aranda (Santa Coloma de Gramenet, 1979) que documentés la situació sociopolítica a Catalunya arran de la consulta popular de l'1 d’octubre de 2017. Aquell encàrrec va fer tornar al fotògraf, després de més de vint anys treballant arreu del món, a una terra, un territori, que li era molt proper.D'aquella tornada a casa n'ha sorgit l'exposició Territori , comissariada per Glòria Bosch i que es pot visitar fins al 22 de novembre a l'espai expositiu que la Fundació Vila Casas té a Torroella de Montgrí, el Palau Solterra. Territori neix com un projecte documental i personal, centrat en els indrets més immediats i propers de l'autor: Barcelona, l'Empordà i Santa Coloma de Gramenet. Una immersió que d'un lloc a l'altre anima a qüestionar-se i reconèixer les diferents realitats humanes, socials i polítiques que viu Catalunya.Catalunya. 2019-2020. 100 x 120 cm. Digital imprès en paper Hahnemuhle Fine Art Baryta 325 gr.Catalunya. 2019-2020. 152 x 200 cm. Digital imprès en paper Hahnemuhle Fine Art Baryta 325 gr.Catalunya. 2019-2020. 152 x 200 cm. Digital imprès en paper Hahnemuhle Fine Art Baryta 325 gr.Catalunya. 2019-2020. 50 x 60 cm. Digital imprès en paper Hahnemuhle Fine Art Baryta 325 gr.Catalunya. 2019-2020. 152 x 200 cm. Digital imprès en paper Hahnemuhle Fine Art Baryta 325 gr.Catalunya. 2019-2020. 50 x 60 cm. Digital imprès en paper Hahnemuhle Fine Art Baryta 325 gr.Catalunya. 2019-2020. 100 x 120 cm.Catalunya. 2019-2020. 152 x 110 cm.Catalunya. 2019-2020. 152 x 200 cm.Sense títol. 2019-2020. 50 x 75 cm.Sense títol. 2019-2020. 80 x 100 cm.Sense títol. 2019-2020. 80 x 100 cm.Sense títol. 2019-2020. 100 x 140 cm.Sense títol. 2019-2020. 110 x 160 cm.