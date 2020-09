Foto: The Ian

Smiling faces I can see

But not for me.



Rolling Stones

He deixat anar la corda però abans l'he retingut uns minuts a les mans.Per si.Per si potser.Per si potser poguéssim.Però cal ser cru. Cal ser sever. L'esperança és estafadora. I dues molles no fan un pa.Per deslligar-me de tu no he mirat d'entendre el nus sinó de tallar-lo. Quina cosa tan aspra, esfilagarsada, ridícula, n'ha quedat. Feia angúnia de veure: era això el que ens unia?Per deslligar-me de tu t'he vist arribar primer de lluny. I he decidit venir a trobar els teus ulls com qui necessita la prova final: gos covard, és evident que no n'hi ha per tant.Amb el cor encongit, sense dir res, me n'he anat amb el final de corda a les mans.