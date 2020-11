Les fotografies de l'any

© Yasuyoshi Chiba, Japó, Agence France-Presse

Protestes, incendis, pressió sobre el medi natural i històries humanes són els protagonistes de la mostra internacional de fotoperiodisme que reuneix el millor dels premis World Press Photo, que organitza la fundació Photographic Social Vision. Fins al 20 de desembre, el CCCB acull totes les fotografies i les peces multimèdia premiades, la major part inèdites al nostre país, a més d'un programa acurat d'activitats paral·leles obertes al públic que aprofundeix en les temàtiques dels projectes guanyadors i visites comentades. El context actual, que segur que serà protagonista de les fotografies premiades l'any vinent, fa que el format d'aquestes activitats sigui digital, oferint visites guiades a través de Filmin i diversos continguts exclusius a través de la web World Press Photo Barcelona . En fem un tast.Veu recta, de Yasuyoshi Chiba.Premi World Press Photo de l'Any.Un noi, il·luminat per llanternes de mòbil, recita versos de protesta mentre els manifestants coregen consignes a favor d'un govern civil durant una apagada a Khartum, la capital del Sudan, el 19 de juny de 2019.Kho, la gènesi d'una revolta, de Romain Laurendeau.Premi World Press Photo 2020 al Reportatge Gràfic de l'Any.Els seguidors canten durant un partit de futbol a l'estadi 5 de juliol de 1962 a Alger, Algèria, el 22 de desmbre de 2015. Després que les manifestacions al carrer fossin prohibides el 2001, els camps de futbol han esdevingut el lloc on els joves poden protestar amb els seus càntics.Un noi envoltat de públic espontani mentre mira de fer sonar una trompeta a "Climat de France", al bulliciós barri de Bab el-Oued d'Alger, Algèria, el 8 de desembre de 2014. Ningú no sap tocar-la però causa sensació.Una parella jove posa a prova els tabús fent-se un petó en un espai públic a Alger, Algèria, el 8 de desembre de 2016.Un home gran seu en unes escales de Bab El-Oued, a Alger, el 31 de maig de 2014. L'ús del nicab s'ha extès durant els darrers vint anys, al barri.Jugadors de rugbi veterans del Japó, de Kim Kyung-Hoon.Esports, tercer premi.Ryuichi Nagayama, de 86 anys, fa estiraments mentre a la televisió mira un programa d'exercicis per fer a casa, Tòquio, Japó, 18 de maig de 2019.Els tigres del costat, de Steve Winter.Temes contemporanis, segon premi.Kevin Antle posa amb el seu equip en una piscina que fan servir per al seu espectacle amb tigres a les instal·lacions del Myrtle Beach Safari, a Carolina del Sud, Estats Units, el 30 d'abril de 2019. Els turistes paguen vora 400 dòlars per cap per participar en unes activitats de matí en què poden jugar amb alguns cadells i fotografiar-s'hi.L'aniversari de Hitler / Cap de setmana de Pasqua, de Mark Peterson.Temes contemporanis, tercer premi.Membres del grup supremacista blanc Shield Wall Network celebren l'aniversari de Hitler al llac Dardanelle, Arkansas, Estats Units, el 20 d'abril de 2019.Centre d'evacuació d'incendis, de Sean Davey.Temes contemporanis, segon premi.Abigail Ferris (amb mascareta) juga amb uns amics a un centre d'evacuació temporal a Bega, Nova Gales del Sud, Austràlia, el 31 de desembre de 2019. Ella i la seva família havien sigut evacuats d'un càmping proper durant els incendis de la nit de cap d'any.Xile: la rebel·lió contra el neoliberalisme, de Fabio Bucciarelli.Informació general, segon premi.Dones a Santiago de Xile interpreten Un violador en tu camino, la cançó protesta de Las Tesis que es va fer viral i va arribar a sonar a tot el món, el 4 de desmbre de 2019. Moltes de les dones porten mocadors vermells i els llavis pintats, com a símbol de la naturalesa sexual de les agressions, i porten els ulls tapats en solidaritat amb les persones encegades per la policia.Comiat final, d'Alain Schroeder.Natura, primer premi.Una cria d'orangutan rescatada a prop de Subulussalam, a Sumatra, Indonèsia. Va morir pocs dies després de ser trobada amb la seva mare, ferida, en una plantació d'oli de palma, el 10 de març de 2019.Hafiz, guardians de l'Alcorà, de Sabiha Çimen.Projectes a llarg termini, segon premi.Asya juga amb els periquitos a l'habitació de la seva amiga Hodja, a una madrassa de Rize, Turquia, el 7 de juliol de 2018.Jugadors de rugbi veterans del Japó, de Kim Kyung-Hoon.Esports, tercer premi.

Ryuichi Nagayama (al mig) s'entrena abans d'un partit a Kumagaya, Japó, el 3 de maig de 2019. Als 86 anys és el jugador en actiu més gran del Club de Rugbi Fuwaku.

Despertar, de Tomek Kaczor.Retrat, primer premi.Ewa, una noia armènia de 15 anys que acaba de despertar d'un estat catatònic provocat per la Síndrome de Resignació, seu en una cadira de rodes flanquejada pels seus pares al centre d'acollida de refugiats de Podkowa Leśna, a Polònia, l'1 de juny de 2019.