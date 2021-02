Ricard Duran, llum i equilibri

Ricard Duran

Ricard Duran: mirada, llum i equilibri

El Palau Solterra de Torroella de Montgrí, el museu que la Fundació Vila Casas consagra a la fotografia contemporània, dedica una exposició a Ricard Duran (Sabadell 1916 - Barcelona 1986), fotògraf català encara poc conegut tot i haver deixat un llegat fotogràfic de gran qualitat amb un gust exquisit per treballar la llum, els enquadraments, la composició i l'equilibri de masses.L'exposició Ricard Duran: mirada, llum i equilibri , comissariada per Eduard Bertran, s'organitza al voltant de dos grans eixos de treball: una primera part documental i de testimoniatge de la Barcelona de finals del franquisme, i una segona amb clares influències de la fotografia directa nord-americana i sobretot de la Nova Objectivitat de l'Alemanya d'entreguerres. Us en descobrim 14 instantànies.Del 13 de febrer al 2 de maig de 2021 al Museu Palau Solterra, a Torroella de Montgrí.Una exposició per descobrir l'obra del fotògraf, de gran qualitat però encara poc coneguda per al gran públic.