Intro: FA LAm REm FA LA# FA DO DO7



I ara pre FA guntes DO exacta REm ment què està pas LA# sant

SOLm –tu, que FA ho tenies tot LA# tan llig DO7 at–

i dissi FA mules, DO però crec que REm ho vas engan LA# xant,

per SOLm més que FA cridis, no DO7 respon FA dran.

Els REm monstres de la DO teva infan LA# tesa tr REm ista,

el REm cos de profes DO sors que et va aga LA# far ma FA nia,

no els mi REm ràvem i DO7 se’n van a FA nar

i això, en si REm lenci, s’a DO7 nava fent FA gran.

Tampoc hi es LAm tic molt familiari LA# tzat,

però em temo DO7 que és una oportuni FA tat. DO7



I ara co FA mences DO a entendre els REm pobres desgra LA# ciats

SOLm que des d’un FA taxi van LA# treure el DO7 cap

cridant: “Pre FA para’t DO , que al fi REm nal et toca LA# rà

a SOLm prendre a FA viure i a DO7 no cul FA par

a REm la verola DO borda i a la LA# tos fer FA ina,

al REm papa i a la DO mama i als crims LA# del nazis FA me”.

I ¿què hi fa REm rem si ens DO7 vam despis FA tar

i això avan REm çava infec DO7 tant-nos la FA sang?

Prova som LAm riure davant del mi LA# rall,

que ara te DO nim una oportuni DO7 tat.



FA LAm REm LA# SOLm FA LA# DO7



Vam lle FA var-nos empre DO nyats per un so REm roll, LA#

male SOLm int alguna FA festa d’estu LA# diants tro D07 nada,

quan vam FA veure un feix de DO llum, una cla REm ror, LA#

avan SOLm çant entre els llen FA çols, fre LA# gant les DO7 cames.

Vam no FA tar que tremo DO lava la REm porta del bal LA# có

(a SOLm bans d’obrir vas FA comprovar el nus LA# de la ba DO7 ta)

al car FA rer, entre un im DO mens núvol de REm pols LA#

fugien SOLm en desbandada ani LA7 mal

REm les cançons que DO no avisaven LA# que men FA tien,

REm les frases se DO rioses que ja LA# feien FA riure,

i van dei REm xar-nos a DO7 questa veri FA tat

que em sap molt REm greu, però per DO7 sempre sa FA bràs:

pots aga LAm far-la o deixar-la pas LA# sar

però ara te DO nim una oportuni DO7 tat.



Te LA#m nim una DO7 oportuni FA tat. FA7

Te LA#m nim una DO7 oportuni FA tat. FA7

Te LA#m nim una DO7 oportuni LAm tat. REm

SOLm Ha, REm ha, DO7 ha!

A veure què en FA fem. FA7



Te LA#m nim una DO7 oportuni FA tat. FA7

Te LA#m nim una DO7 oportuni FA tat. FA7

Te LA#m nim una DO7 oportuni LAm tat. REm

SOLm Ha, REm ha, DO7 ha!

A veure què en FA fem. FA7