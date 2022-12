Intro: FA



Ai, Do FA lors, porta’m al SOLm ball,

avui que DO ve tothom, avui és quan FA hi hem d’anar.

Ai, Dol FA ors, vindré cap al SOLm tard

amb un cop de DO cotxe i t’esperaré a FA baix.



I, Dol REm ors, avui entre els LAm caps no hi haurà mi LA# rades de complici FA tat

ni, Do REm lors, cap dit despis LAm tat que fregui una es LA# quena per casuali DO tat.



Avui, Do LA# lors, jo pica DO ré un ritme amb les FA mans

mentre LA# tu treus els ti FA quets de l’e DO nèsim combi FA nat.

Avui, Do LA# lors, proposa un DO tema al can FA tant,

un que es LA# rigui de tu FA i de mi i d’aquesta his DO tòria que s’ha anat aca FA bant.



Va, Do FA lors, que avui serem dos nens SOLm grans,

res de tonte DO ries, res de ser espe FA cials.



Un-dos- FA tres, un-dos-tres cha-cha- SOLm chà,

taló-punta, taló- DO punta, i torna a comen FA çar.

I, Do REm lors, ningú espera LAm rà cap escena LA# dolça davant cap por FA tal,

ni, Do REm lors, cap gran veri LAm tat serà reve LA# lada quan es faci DO clar.



Avui, Do LA# lors, mourem el DO cos al com FA pàs

d’un tam LA# bor accele FA rat, d’una DO gran línia de FA baix.

Avui, Do LA# lors, proposa un DO tema al can FA tant,

un que es LA# rigui de tu i de FA mi i d’aquesta his DO tòria que ja no és impor FA tant.



Un que ens definei LA# xi en tres a FA cords,

un que ens ex LA# pliqui a la posteri FA tat,

un que conscient REm ment sigui un punt i fi LAm nal, Dolors

Do LA# lors, un que sembli impos DO sible que pugui aca FA bar.

Do LA# lors, un que sembli impos DO sible que pugui aca FA bar.

Do LA# lors, un que sembli impos DO sible que pugui aca FA bar.