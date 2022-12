Intro: MI DO#m LA SI x4



No haurà estat sen MI zill venir fins a DO#m quí

–és espan LA tós com la gent SI parla–

tot i que, de MI lluny, sempre m’has sem DO#m blat

prou LA forta per no amar SI gar-te.



Jo et reco LA nec que em van con SI vèncer

amb facili MI tat. DO#m

No ho vaig pen LA sar, però ara con SI fio

que em compren MI dràs.

I és que des de mon MI pare al que DO#m deien de tu

a LA la televi SI sió,

entre la MI teva veu tan DO#m prima

i el LA teu tam SI bor;

des de la teva cara es DO#m tranya,

LA com d’apari ció,

fins als bar MI rets tan arris DO#m cats

i LA Def Con SI Dos… SI7



Però a LA vui he en SI tès que us esti MI màveu DO#m

com LA molts no hau SI rem estimat MI mai. DO#m

Però a LA vui he en SI tès que us esti MI màveu. DO#m



LA SI MI DO#m LA SI



Per molt que ho in LA tenti hi ha coses que SI no

puc can MI viar. DO#m

Per molt que m’hi es LA forci he anat predi SI cant

tantes barbari MI tats.

I és que si, en gene MI ral, tots els DO#m canvis

ja em LA posen tan ner SI viós,

entre can MI çons plenes de DO#m xiscles

i el teu LA maleït tam SI bor

i entre la MI teva cara DO#m rara

que de LA nen em feia SI por

era tan MI fàcil que et do DO#m néssim

LA la culpa de SI tot…



Però a LA vui he en SI tès que us esti MI màveu DO#m

com LA molts no hau SI rem estimat MI mai. DO#m

Però a LA vui he en SI tès que us esti MI màveu. DO#m



LA SI



I t’ho ex MI plico, així, co DO#m vard,

aprofi LA tant que ell no ens SI sent

que da MI vant d’aquell gran DO#m home,

ho reco LA nec ara ma SI teix,

ja veu MI ríem qui se DO#m ria

el LA guapo que et can SI tés,

ja veu MI ríem qui se DO#m ria

el LA guapo que et can SI tés!



MI DO#m LA SI x4

MI