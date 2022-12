Intro: REm FA DO LA# x2



REm Tu i jo hem sopat en bons restaurants,

FA tu i jo hem ballat a la llum d’un fanal,

DO tu i jo volàvem en un Ford Fiesta groc,

LA# tu i jo hem cantat a la vora del foc.

REm Tu i jo hem buscat coses similars,

FA tu i jo hem tingut el cap ple de pardals,

DO tu i jo dalt de la nòria, tu i jo i la nostra història,

LA# però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.



REm Al mar! Al mar!

FA Al mar! Al mar!

DO Al mar! Al mar!

LA# Al mar!



REm Plantem les tovalloles, convido a uns gelats,

FA juguem a pala grega esquivant passejants,

DO a l’horitzó es divisen les veles

LA# d’uns nens que fan òptimist a la cala de la costat.

REm Dormo una estona, ara que bufa de mar,

FA així estirada se’t veu espectacular,

DO llarga i blanqueta a la sorra llegint

LA# intrigues vaticanes de final inesperat.

REm És abusiva tanta calor,

FA t’incorpores i et poses bé el banyador,

DO amb un peu calcules com està l’aigua

LA# i tot està llest per tal que entrem al mar.



REm Al mar! Al mar!

FA Al mar! Al mar!

DO Al mar! Al mar!

LA# Al mar!



REm FA DO LA# x2



REm Així doncs, si un dia véns i passes per aquí,

FA i si malgrat la feina trobem un matí,

DO no em perdonaria mai, no podria assumir,

LA# no agafar-te amb la moto i que no féssim camí.

REm Molt lluny d’aquí, a l’altra banda del món,

FA hi ha una xiringuito amb quatre pins al fons,

DO tu i jo asseguts a la barra d’un bar,

LA# sona bona música i som davant del mar.



REm Al mar! Al mar!

FA Al mar! Al mar!

DO Al mar! Al mar!

LA# Al mar!



REm FA DO LA# x2

REm