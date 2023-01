Intro: REm FA SOLm DO



Quan al FA club ja tancaven

el se REm nyor seguia atent,

amb un SOLm ram de clamídies

la mi DO rava entre la gent.



Quan va a FA nar a recollir-lo

amb el REm cotxe a l’aeroport

amb un SOLm ram de clamídies

ell la DO va abraçar molt fort.



I el ma FA tí del casori

la ger REm mana, quin consol,

quan el SOLm ram de clamídies

va po DO der enxampar al vol!



Tot el que em REm queda per dir des de FA Ràdio Capvespre

és que avui SOLm tinc més fred que ahir: tanca la DO finestra…



I que FA dolços els dies

quan als REm ulls no els calen mots

i un per SOLm fum de clamídia

sembla em DO briagar-ho tot…



Però que a FA marga la tarda

i que in REm tensa la pudor

d’aquell SOLm ram de clamídies

d’ella DO demanant perdó!



Ara FA tota una vida

resta en REm un traster llogat

on els SOLm rams de clamídies

es pan DO seixen, oblidats.



Tot el que em REm queda per dir des de FA Ràdio Capvespre

és que avui SOLm tinc més fred que ahir: tanca la DO finestra…



REm FA SOLm DO x2



FA Diu que ell és per la zona,

que els dies de sol camina

REm fins que els peus fan mal o fins que

un ja no sent el món com gira.

SOLm I que, guardant certa aparença

d’ordre dins el caos, s’entrega

DO a una feina que queda molt bé dir que tens a les festes.



FA Diu que fa un parell de dies

el rumor es confirmava

REm i ella va tornar a ser vista,

digna, travessant la plaça.

SOLm Que l’alcalde va esverar-se,

donya Elvira persignar-se,

DO i nens i nenes la seguien amagant-se rere els arbres.



Tot el que em REm queda per dir des de FA Ràdio Capvespre

és que avui SOLm tinc més fred que ahir: tanca la DO finestra…



Nens i nenes la seguien amagant-se rere els FA arbres.